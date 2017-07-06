Создать 3d интерьер квартир - вид сверху

На моей памяти впервые пишу отрицательный отзыв. Предоплата в оговоренном объеме была мною выплачена, до начала работ. Предварительный показ части готовых материалов, был осуществлен исполнителем со сдвигом по времени, также пообещала еще до утра представить оставшиеся визуалы, после чего я должен был дать корректировочные комментарии. Прождал около двух недель, время от времени посылая напоминания. В конце концов вышла на связь и пообещала все закончить, после чего опять исчезла и не отвечает ни на какие запросы и напоминания. Могу понять, что человек нахватал заказов и пытается лавировать между ними, но 6 летний аккаунт, владелец которого на момент сделки была в топе 20 ти не имеет право на подобные авантюры. При этом показанные образцы вполне себе устраивают. Крайне сильная подстава по проекту. На мое предложение вернуть предоплату и обнулить сделку ответа также не последовало. На веблансере достаточно средств, чтобы оставив положительный отзыв указать что именно не удовлетворяет, но как минимум исполнитель должен сохранять адекватность в обещаниях и держать контакт, а посему, я не рекомендую данного исполнителя!