Дизайн-проект интерьера квартиры

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен7 заявок195 просмотров

1 этап. Планировочное решение. 3 варианта.

2 этап. Эскизы в 3д на базе выбранного варианта

3 этап. Доработка эскизов, качественная визуализация.

4 этап. Планы, развертки стен.

Количество помещений. Кухня-гостиная, спальня, туалет, ванная, холл, прихожая. площадь квартиры 75м2. Стиль современный с элементами декора. Реальные отделочные материалы, мебели и светильники. Оплата поэтапно, через систему контакт. Указывайте сроки и цены.

13 лет назад
Bina
43 года
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
13 лет назад
$500
30 дней
Только положительные впечатления от работы! Проект сделан качественно и намного раньше оговоренного срока. Всегда на связи. Что позволяет оперативно вносить корректировки в проект. Результатом сотрудничества довольна!
Очень чётко поставлена задача! Приятна в общении. Своевременная оплата и масса приятных впечатлений. С нетерпением жду продолжения сотрудничества!!

Заявки фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
13 лет назад