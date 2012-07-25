Дизайн квартыры студии

И так я как парень который пересмотрел кучу дизайнов ничего хорошого не увидел там Просто набросал Артему кучу фотграфий и сказал хочу "ВОТ ТАКОЕ" он как в лез в мой мозг и девушки когда увидели результат я был рад как ребенок он сделал так как я думал девушка было в восторге Хотя она у меня капризная Аретем сделал свою работу на 200% быстро четка и с одного дубля РЕКОМЕНДУЮ