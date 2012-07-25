Дизайн квартыры студии

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен5 заявок169 просмотров

Нужен дизайн квартиры студиии есть фото примеров что мне нравится

Есть фото квартиры есть фото плана квартиры

Хочется в стиле хайте будеть жить молодая пара

13 лет назад
Vovka26
Степан 
43 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$200
8 дней
И так я как парень который пересмотрел кучу дизайнов ничего хорошого не увидел там Просто набросал Артему кучу фотграфий и сказал хочу "ВОТ ТАКОЕ" он как в лез в мой мозг и девушки когда увидели результат я был рад как ребенок он сделал так как я думал девушка было в восторге Хотя она у меня капризная Аретем сделал свою работу на 200% быстро четка и с одного дубля РЕКОМЕНДУЮ
Интересная задача! Очень адекватный человек! Вовремя оплатил минимум правок! Работал на Владимира с удовольствием!!!! Надеюсь на продолжительное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад

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