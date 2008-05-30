Дизайн-проект квартиры

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Закрыт28 заявок729 просмотров

Интересует разработка дизайн-проекта квартиры в Москве.

Площадь - 155 кв.м. Приступать к работе можно в самое ближайшее время.

Вопрос невысокой цены принципиален.

17 лет назад
dkflbr
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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