Компания: ООО "ГРУППА 999". Сеть БУТИК-ЦЕНТРОВ, 12 лет на подмосковном рынке непродовольственных товаров. Формат: 1500-2000м2. В едином объеме "нарезка" бутиков с собственными суббрендами. Требуется: В связи с открытием нового ТЦ ...
Дизайн-проект квартиры
Интересует разработка дизайн-проекта квартиры в Москве.
Площадь - 155 кв.м. Приступать к работе можно в самое ближайшее время.
Вопрос невысокой цены принципиален.
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