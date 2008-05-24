Проектирование и дизайн торговых интерьеров

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт9 заявок295 просмотров

Компания:

ООО "ГРУППА 999". Сеть БУТИК-ЦЕНТРОВ, 12 лет на подмосковном рынке непродовольственных товаров. Формат: 1500-2000м2. В едином объеме "нарезка" бутиков с собственными суббрендами.

Требуется:

В связи с открытием нового ТЦ в г.Электросталь и необходимостью ребрендинга торговых интерьеров и площадей, требуется дизайнер интерьеров знакомый с организацией торгового пространства и оборудования. По каждому суббренду (отделу) необходимо создать, распланировать атмосферу торгового зала, расстановку торгового оборудования на базе современных торговых модульных систем. Всю работу необходимо связать в единый концепт торгового центра. Имеется "базовый" брендбук. Обязательное планирование в Автокаде с приминением 3D моделирования.

Зонирование торгового зала (2 этажа) вышлю по запросу, ТЗ по каждому отделу приведены ниже.

ООО "ГРУППА 999"

Руководитель департамента развития Перелыгин Андрей

моб. 8-903-108-3355

[email protected]

AutoCAD
17 лет назад
999Group
Андрей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

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