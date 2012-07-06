1 этап. Планировочное решение. 3 варианта. 2 этап. Эскизы в 3д на базе выбранного варианта 3 этап. Доработка эскизов, качественная визуализация. 4 этап. Планы, развертки стен. ...
Дизайн жилого помещения 100м/2
Дизайн жилого помещения 100м/2, визуализация
спальня, гостиная и 2 подсобных помещения
модели возможны из библиотек 3д ресурсов
ваши предложения по срокам, скайп -на время работы, портфолио
Предоплата после превью
Заявки фрилансеров
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