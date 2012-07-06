Дизайн жилого помещения 100м/2

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт10 заявок177 просмотров

Дизайн жилого помещения 100м/2, визуализация

спальня, гостиная и 2 подсобных помещения

модели возможны из библиотек 3д ресурсов

ваши предложения по срокам, скайп -на время работы, портфолио

Предоплата после превью

13 лет назад
Veronika1984
Вероника 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров