Монтаж фото інтерєра

Интерьеры и ЭкстерьерыЗакрытнет заявок11 просмотров
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Доброго дня!

Потрібно зробити фотореалістичний монтаж інтер'єра (два фото).  На фото №1 (а,б або в) додати двірний отвір і двері, трохи привідчинені (місце вставки). Теж саме потрібно зробити на фото №2 (вид на кухню з коридору). Також даю фото можливих дверей.

3 месяца назад
guest_16956249930693
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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