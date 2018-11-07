Сделать визуализацию оборудования в экстерьере

Нужно задать модели Vray-материалы, поставить задний план (облака или панораму с природой), настроить камеру, освещение и параметры визуализации.

Сделать один рендер визуализации с расположением элементов как на приложенном файле.

Затем отдать файл с материалами и настройками для дальнейшего моделинга в программе исходнике – файлы сделаны в 3ds Max 2018 и Vray 3.60.03 (инстальники могут быть предоставлены).

После того как модель будет дополнена и передана обратно вам, нужно будет сделать новый рендер с той же точки и еще 2 рендера с более крупными планами отдельных элементов.

Нужна цена за 1 рендер и за 3 следующих. Оплата – или постоплата или через безопасную сделку.

И сколько займет работа по времени.