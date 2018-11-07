Сделать визуализацию оборудования в экстерьере

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Завершен6 заявок387 просмотров

Нужно задать модели Vray-материалы, поставить задний план (облака или панораму с природой), настроить камеру, освещение и параметры визуализации.  

Сделать один рендер визуализации с расположением элементов как на приложенном файле.  

Затем отдать файл с материалами и настройками для дальнейшего моделинга в программе исходнике – файлы сделаны в 3ds Max 2018 и Vray 3.60.03 (инстальники могут быть предоставлены). 

После того как модель будет дополнена и передана обратно вам, нужно будет сделать новый рендер с той же точки и еще 2 рендера с более крупными планами отдельных элементов. 

Нужна цена за 1 рендер и за 3 следующих. Оплата – или постоплата или через безопасную сделку.  

И сколько займет работа по времени.

3ds Max
7 лет назад
pawellcom
Павел 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

an07d
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$30
2 дня
Отличный профессионал, работает оперативно, быстро, качественно.
Отличный заказчик, все задачи были поставлены чётко, оплата полностью и в срок!

Заявки фрилансеров

an07d
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад