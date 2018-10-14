Визуализация квартиры 60кв

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен12 заявок277 просмотров

Необходима только визуализация в 3д максе. При построение использовать вирей, так как исходники потом забираю. Остальные подробности в личку.

7 лет назад
umochca
36 лет
14 лет в сервисе
Была
19 дней назад

Выбранный исполнитель

an07d
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад
$100
7 дней
Прекрасный молодой дизайнер. Обладает хорошим вкусом и имеет множество оригинальных идей. Подходит к своей работе с душой и ответственностью, поэтому интерьеры у нее получаются теплыми, нежными и изысканными. Всегда на связи. Работу выполняет вовремя, правки вносит быстро. Очень довольна сотрудничеством, буду и дальше обращаться за помощью. Рекомендую Алену, как прекрасного исполнителя.
Ольгу рекомендую, замечательный дизайнер и заказчик. Все правки, которые нужно внести, подробно распишет и объяснит, всегда на связи, оплата в сроки. Если что-то не получается, подскажет как исправить, я многому научилась работая с Ольгой.

Заявки фрилансеров

an07d
Алёна 
29 лет
7 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
7 лет назад