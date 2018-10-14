Имеются наброски желаемого дома, бани и расположения на территории строений и иных конструкций, клумб. Также имеется желаемый внутренний дизайн, необходимо воссоединить все воедино для наглядного понимания общего вида и дизайна дома. Исполнитель СПб желательно.
Визуализация квартиры 60кв
Необходима только визуализация в 3д максе. При построение использовать вирей, так как исходники потом забираю. Остальные подробности в личку.
Выбранный исполнитель
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