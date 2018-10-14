Визуализация квартиры 60кв

Прекрасный молодой дизайнер. Обладает хорошим вкусом и имеет множество оригинальных идей. Подходит к своей работе с душой и ответственностью, поэтому интерьеры у нее получаются теплыми, нежными и изысканными. Всегда на связи. Работу выполняет вовремя, правки вносит быстро. Очень довольна сотрудничеством, буду и дальше обращаться за помощью. Рекомендую Алену, как прекрасного исполнителя.