Необходимо сделать проект визуализации квартиры удаленно.

Срочно! Необходимо сделать проект красивого и практичного дизайна и визуализации 1-но комнатной квартиры под сдачу. Удаленная работа. Тех.документация не нужна. Только Визуализация красивая.

Есть видео (обход) всей квартиры. Технический план (размеры) квартиры есть в документации.

Нужен профессионал с отзывами и портфолио, который сможет дня за 3-4 все это сделать.

Жду цены и предложения.