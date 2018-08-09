Необходимо сделать проект визуализации квартиры удаленно.

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт18 заявок274 просмотра

Срочно! Необходимо сделать проект красивого и практичного дизайна и визуализации 1-но комнатной квартиры под сдачу. Удаленная работа. Тех.документация не нужна. Только Визуализация красивая.

Есть видео (обход) всей квартиры. Технический план (размеры) квартиры есть в документации. 

Нужен профессионал с отзывами и портфолио,  который сможет дня за 3-4 все это сделать.

Жду цены и предложения.

7 лет назад
aleksandr1001000
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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