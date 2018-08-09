Необходим дизайн, визуализация и тех.план на 1-комн.квартиру в Киев

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт9 заявок239 просмотров

Необходим дизайн, визуализация и тех.план на 1-комн.квартиру в Киеве.

Кто готов с выездом  Киев (Оболонь). Жду цены и предложения от ОПЫТНЫХ дизайнеров интерьера.

7 лет назад
aleksandr1001000
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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