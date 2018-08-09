Дизайн проект территории, ландшафтный дизайн, дизайн дома

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт19 заявок248 просмотров

Имеются наброски желаемого дома, бани и расположения на территории строений и иных конструкций, клумб. Также имеется желаемый внутренний дизайн, необходимо воссоединить все воедино для наглядного понимания общего вида и дизайна дома. 

Исполнитель СПб желательно.

7 лет назад
dolka99
Ольга 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров