Срочно! Необходимо сделать проект красивого и практичного дизайна и визуализации 1-но комнатной квартиры под сдачу. Удаленная работа. Тех.документация не нужна. Только Визуализация красивая. Есть видео (обход) всей квартиры. Технический план (размеры) квартиры есть ...
Разработать проект загородного дома.
Заказчику требуется построить дом на определенном участке по финско-шведским (как вариант каркасным) технологиям. Есть некая " рыба" которая не совсем устраивает по кол-ву комнат. Нужно закомпановать помещения в рамках пожеланий и "обвить " террасами красиво, логично (и в нужном количестве), распланировать окна, входы-выходы, наполнить мебелью и пр. сделать эскиз с формой кровли, чтобы посмотреть на дом "со стороны"
НЕ нужно рассчитывать и строить крышу, все эти разрезы, фундамент, сваи, вычерчивать конструкции именно архитектурные.
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