Разработать проект загородного дома.

Заказчику требуется построить дом на определенном участке по финско-шведским (как вариант каркасным) технологиям. Есть некая " рыба" которая не совсем устраивает по кол-ву комнат. Нужно закомпановать помещения в рамках пожеланий и "обвить " террасами красиво, логично (и в нужном количестве), распланировать окна, входы-выходы, наполнить мебелью и пр. сделать эскиз с формой кровли, чтобы посмотреть на дом "со стороны"

НЕ нужно рассчитывать и строить крышу, все эти разрезы, фундамент, сваи, вычерчивать конструкции именно архитектурные.