Создать чертежи на основе дизайн проекта для однокомнатной квартиры (3

Суть:Я подбираю опытного чертежника, который сможет разработать проектную документацию на основании дизайн проекта однокомнатной квартиры (30м2) с детальной проработкой и высоким уровнем качества.

Сделать: Основываясь на техническом задании и исходных материалах необходимо опросить дизайнера для получения необходимой вам информации и разработать проектную документацию для однокомнатной квартиры (30м2). Я вам передаю: технические задания по чертежам, необходимые исходные материалы.

Ваша работа:• Создать чертежи высокого уровня проработки и наполненности отвечающие моим техническим и визуальным требованиям;• Сделать Обмерный план;• Сделать Развертки по стенам;• Сделать План потолка с указанием уровней и используемых материалов;• Сделать План пола с указанием используемых покрытий;• Сделать План демонтажа;• Сделать План монтажа;• Сделать План после монтажа с экспликацией помещений;• Сделать План с расстановкой мебели в указаниями размеров;• Сделать План расстановки светильников;• Сделать План расстановки светильников с привязкой по выключателям;• Сделать План расстановки розеточных групп и электрических выводов• Сделать План сантехнического оборудования;• Сделать План теплого пола;• Сделать План дверных проемов и дверей;• Сделать План настенных покрытий;• Каждый день (вечером) вы присылаете мне на почту итог работы которую вы проделали за день.

Форма сдачи работы:- AutoCAD (чертежи)- .pdf (чертежи)

Требования к исполнителю:

Навыки работы в программах: AutoCAD, ArhiCAD.

Высокий уровень владения программой, умение работать в слоях и знать многие возможности программы;

Опыт работы с подобным заданием;

Понимание того, какие вопросы необходимо задавать дизайнеру для создания чертежей отображающих его концептуальную идею;

Умение работать по ТЗ;

Ответственность;

Внимательность;

Исполнительность;

Наличие компьютера или ноутбука;

Скайп с микрофоном.

Этапы отбора:1. Пришлите мне ваше портфолио или ссылку на сайт где я могу посмотреть ваши работы и ответьте на вопрос: Вы уже выполняли или можете выполнить требования указанные выше?2. Заполнение анкеты.3. Собеседование.