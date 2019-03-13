Во вложении схематически нарисована планировка таунхауса, нужно сделать 3d и 2d визуализацию. Стоимость и какие сроки на выполнение?!
Создать чертежи на основе дизайн проекта для однокомнатной квартиры (3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть:Я подбираю опытного чертежника, который сможет разработать проектную документацию на основании дизайн проекта однокомнатной квартиры (30м2) с детальной проработкой и высоким уровнем качества.
Сделать: Основываясь на техническом задании и исходных материалах необходимо опросить дизайнера для получения необходимой вам информации и разработать проектную документацию для однокомнатной квартиры (30м2). Я вам передаю: технические задания по чертежам, необходимые исходные материалы.
Ваша работа:• Создать чертежи высокого уровня проработки и наполненности отвечающие моим техническим и визуальным требованиям;• Сделать Обмерный план;• Сделать Развертки по стенам;• Сделать План потолка с указанием уровней и используемых материалов;• Сделать План пола с указанием используемых покрытий;• Сделать План демонтажа;• Сделать План монтажа;• Сделать План после монтажа с экспликацией помещений;• Сделать План с расстановкой мебели в указаниями размеров;• Сделать План расстановки светильников;• Сделать План расстановки светильников с привязкой по выключателям;• Сделать План расстановки розеточных групп и электрических выводов• Сделать План сантехнического оборудования;• Сделать План теплого пола;• Сделать План дверных проемов и дверей;• Сделать План настенных покрытий;• Каждый день (вечером) вы присылаете мне на почту итог работы которую вы проделали за день.
Форма сдачи работы:- AutoCAD (чертежи)- .pdf (чертежи)
Требования к исполнителю:
- Навыки работы в программах: AutoCAD, ArhiCAD.
- Высокий уровень владения программой, умение работать в слоях и знать многие возможности программы;
- Опыт работы с подобным заданием;
- Понимание того, какие вопросы необходимо задавать дизайнеру для создания чертежей отображающих его концептуальную идею;
- Умение работать по ТЗ;
- Ответственность;
- Внимательность;
- Исполнительность;
- Наличие компьютера или ноутбука;
- Скайп с микрофоном.
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