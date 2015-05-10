Создать интерьер продовольственного магазина

1.Нужно создать интерьер небольшого продовольственного магазина общая площадь 33 кв.м., под торговый зал будет отводиться около 15 кв.м. остальное склад, нужен только сам торговый зал, разместить в нем холодильные витрины, стеллажные торговые полки, кассу, весы и т.д. что необходимо магазину. Есть несколько фото в плохом качестве самого помещения и чертеж фото тоже в плохом качестве.

2.Также перерисовать и этот чертеж без размеров просто контуры и на нем указать где все будет находиться.