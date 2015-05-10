Необходимо разработать дизайн и 3д визуал жилого дома частного. Дом небольшой. Спальня. Гостиная. Кухня. Нужно предложить расположение мебели. Интерьер должен быть модным, современным, но экономичным в отделочных материалах. В личку вышлю план.
Создать интерьер продовольственного магазина
1.Нужно создать интерьер небольшого продовольственного магазина общая площадь 33 кв.м., под торговый зал будет отводиться около 15 кв.м. остальное склад, нужен только сам торговый зал, разместить в нем холодильные витрины, стеллажные торговые полки, кассу, весы и т.д. что необходимо магазину. Есть несколько фото в плохом качестве самого помещения и чертеж фото тоже в плохом качестве.
2.Также перерисовать и этот чертеж без размеров просто контуры и на нем указать где все будет находиться.
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