Создать интерьер продовольственного магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен7 заявок209 просмотров

1.Нужно создать интерьер небольшого продовольственного магазина общая площадь 33 кв.м., под торговый зал будет отводиться около 15 кв.м. остальное склад, нужен только сам торговый зал, разместить в нем холодильные витрины, стеллажные торговые полки, кассу, весы и т.д. что необходимо магазину. Есть несколько фото в плохом качестве самого помещения и чертеж фото тоже в плохом качестве.

2.Также перерисовать и этот чертеж без размеров просто контуры и на нем указать где все будет находиться.

10 лет назад
kery
45 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Liza_design
Елизавета 
32 года
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$50
3 дня
Сделала в намеченные сроки за приемлемую цену, работой доволен рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Четко поставлена задача, всегда на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Liza_design
Елизавета 
32 года
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад