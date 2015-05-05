3д модель в 3dmax+ Vray

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Закрыт9 заявок258 просмотров

3д модель в 3dmax+ Vray

в файле 3d max, результат как на картинке, материалы схожие.

3ds Max
10 лет назад
trikova
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров