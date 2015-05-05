Необходимо разработать дизайн и 3д визуал жилого дома частного. Дом небольшой. Спальня. Гостиная. Кухня. Нужно предложить расположение мебели. Интерьер должен быть модным, современным, но экономичным в отделочных материалах. В личку вышлю план.
3д модель в 3dmax+ Vray
3д модель в 3dmax+ Vray
в файле 3d max, результат как на картинке, материалы схожие.
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