Адаптация дизайна с иностр. магаз. под OSC или VAM

Разыскивается программист для разработки, последующего развития функционала и поддержки интернет-магазина. Главные требования: 1) опыт разработки интернет-магазинов; 2) постоянный диалог с заказчиком; 3) проживание в Украине (желательно Киев) Подробности проекта при личном общении. Нравится этот сайт - http://www.prodirectsoccer.com/home.asp Оставляйте Ваши предложения, портфолио и контакты!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Под OSC VAM или VAM SHOP лучше сразу и под то, и под то. http://www.meinelinse.at/ и http://www.gerilesiai.lt
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