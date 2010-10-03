Магазин с шаблона

Требуется:

1) Установить инет-магазина с шаблона, поддерживающего обмен данными с Яндекс.Маркет и Мэйл.Товары. Сильно желательно,чтобы страница товара имела возможность оставлять комментарии (защита от спам-ботов).

2) Залить информацию о товаре и совмещенные картинки в SQL ( инфу предоставим в нужном виде )

3) Предоставить админку в которой можно:

а) править инфу о товарах

б) редактировать прочую инфу ( к примеру внести информацию о продавце )

в) публиковать новости

ps Дизайна не будет

Всё "с нуля".

Мы :

1. Регистрируем домен

2. Пробрасываем DNS

3. Предоставляем хостинг

Предложение с ценами, сроками и лучше с картинками или ссылками шаблонов.