Прикрутить Робокассу к Wordpress

$30
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки183 просмотра
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Есть многошаговая форма заказа услуг, со стилями.

Нужно "прикрутить" ее к сайту на wordpress

К этой форме сделать 2 варианта оплаты робокасса и киви

WordPress
13 лет назад
lexluthor01
Алексей 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$40
2 дня
Работу выполнил в нужный мне срок, быстро и качественно. Рекомендую.
Очень порядочный заказчик - выплатил в срок оговоренную сумму. С таким человеком можно работать и без предоплаты.
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