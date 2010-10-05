Изменить ссылку на магазине Virtuemart

Разыскивается программист для разработки, последующего развития функционала и поддержки интернет-магазина. Главные требования: 1) опыт разработки интернет-магазинов; 2) постоянный диалог с заказчиком; 3) проживание в Украине (желательно Киев) Подробности проекта при личном общении. Нравится этот сайт - http://www.prodirectsoccer.com/home.asp Оставляйте Ваши предложения, портфолио и контакты!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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