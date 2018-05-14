Доделать сайт на платформе OpenCart

Надо ИСПРАВИТЬ мелочи и недочеты по сайту, подключить к платежной системе, SSL и другое. ТЗ во вложении.

Оплата будет после показа готового сайта на вашем хостинге. Приношу извинения, но теперь работаю только так. Надеюсь на понимание.

Сайт www.seafoodstore.ru