Доделать сайт на платформе OpenCart

Интернет-магазиныЗавершен8 заявок222 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Надо ИСПРАВИТЬ мелочи  и недочеты по сайту, подключить к платежной системе, SSL и другое. ТЗ во вложении.

Оплата будет после показа готового сайта на вашем хостинге. Приношу извинения, но теперь работаю только так.  Надеюсь на понимание.

Сайт  www.seafoodstore.ru

OpenCart
6 лет назад
djoanst
Юлия 
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
maks_net
Максим 
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$35
2 дня
Наконец прошел 1 год и я доделала свой магазин. Большое спасибо Максиму, он Асс в OpenCarte - даже смог чужие ошибки исправить. Все хорошего. Очень рекомендую. Работаем дальше. Спасибо
Приятно бало работать с Юлией, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!