Доделать сайт на платформе OpenCart

Имеется интернет-магазин на Битриксе. Нужно прописать шаблоны метатегов Тайтл и Дескрипшн для карточек товаров, страниц категорий и страниц Производителей. Ссылка на сайт по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо ИСПРАВИТЬ мелочи и недочеты по сайту, подключить к платежной системе, SSL и другое. ТЗ во вложении.
Оплата будет после показа готового сайта на вашем хостинге. Приношу извинения, но теперь работаю только так. Надеюсь на понимание.
Сайт www.seafoodstore.ru
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
В приложении ТЗ. Наш сайт на opencart. www.petdiets.ru Пожалуйста, указывайте в откликах время и стоимость.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно подключить систему оплаты PayPal. Нужно разработать модуль для подключения оплаты PayPal от посредника westernbid. Документация прикреплена. Версия опенкарта: 3.0.2.0Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $50
Нужно доработать страницу корзины на сайтеИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен6 лет назад
Оптимизировать сайт на WordPress, и увеличить скорость загрузки сайтаИнтернет-магазины11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Нужен человек, обладающий знаниями html и css, способный сделать из этого макета: https://demo.micemade.com/haumea/ Приблизительно такой сайт: https://www.avilex.ru Очень важно, что использовать нужно только те элементы и стили, которые есть в шаблоне, что одновременно упрощает задачу. Вам практически не нужно ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно: настроить корзину, вход в аккаунт, настройка добавления товаров Сайт: https://kadowanie.github.io/ Также нужен back-end разработчик на постоянкуИнтернет-магазины17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $1500
Разработка интеграции API сервиса https://www.rapnet.com/ для MagentoИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $130
Случайно удалил лендинг)) Нужно зоного его сверстать и прикрутить к opencart осталось сохранная копия в гугле и бд )) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://telstar-18.com/ Страницы: https://yadi.sk/i/_oEZIGNI3VFfbZ https://yadi.sk/i/H7cmbkf23VFfav https://yadi.sk/i/ZzbztO3b3VFfbF https://yadi.sk/i/rIXHhRTt3VFfb9Интернет-магазины8 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание интернет магазина парфюмерииИнтернет-магазины35 заявокЗакрыт6 лет назад