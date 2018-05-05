Opencart модуль подключить систему оплаты PayPal

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Нужно подключить систему оплаты PayPal.

Нужно разработать модуль для подключения оплаты PayPal от посредника westernbid.

Документация прикреплена.

Версия опенкарта: 3.0.2.0

OpenCart
6 лет назад
maccen
Олег 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад