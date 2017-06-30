Доработка интернет-магазина ocStor

$75
Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок192 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Выполнение ряда заданий типа: добавить баннер, сделать систему заказа более простой, исправить отзывы, переместить иконки, поменять цвет и т.д.

Оплата после завершения работ.

6 лет назад
zagitova
Карина 
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад