Доработки магазинах на Shop CMS

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Ищу человека. который разбирается в магазинах на базе Shop CMS. Есть проект, который требует доработки. В частности: варианты экспорта продукции, решения проблемы со скрытыми товарами при импорте и экспорте базы, внедрения в магазин сортировки по брендам и по характеристикам товаров и т.д.

13 лет назад
avgdesign
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад