Доработки магазинах на Shop CMS

Ищу человека. который разбирается в магазинах на базе Shop CMS. Есть проект, который требует доработки. В частности: варианты экспорта продукции, решения проблемы со скрытыми товарами при импорте и экспорте базы, внедрения в магазин сортировки по брендам и по характеристикам товаров и т.д.