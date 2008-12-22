Наша компания занимается оптовой торговлей продуктами питания.

Необходим свой интернет-магазин.

Интересует выполнение следующей задачи: к скрипту osCommerce или другому привинтить наш шаблон, запустить его и наполнить информацией. Естественно необходим будет суппорт в течение как минимум месяца и в админе должен быть русский язык, чтобы мы своими силами могли его обслуживать.

Кто готов взяться - пишите.

Оплата сразу по окончании работы любым удобным способом.