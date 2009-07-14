Нужно сделать магазин на джумле

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен27 заявок410 просмотров

Стандартная функциональность

- корзина

- возможность регистрации и логина покупателя

- теги у товаров

Платформа - желательно joomla

Оплата яндекс деньгами

Joomla
16 лет назад
noreply
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$300
21 день
Сделал всю работу в срок, не смотря на возникшие трудности (нужно было много дописывать по движку) Рекомендую.
Отличный заказчик! все четво и ясно поставил! с оплатой нет проблем!

Заявки фрилансеров

quality_site
Николай 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад

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