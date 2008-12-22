Yahoo store доработка

Нужен человек у которого есть опыт работы по доработке yahoo store.

Например - добавить показ нескольких фотографий, прикрутить дизайн итд

Пожалуйста присылайте ваши примеры работы с yahoo store с описанием что имеено вы там делали.

По оплате будем договриваться отдельно за каждую доработку.

Не пишите мне в личку или на мыло, оставляйте предложения тут, чтобы в последствии вас можно было выбрать исполнителем.