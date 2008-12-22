Yahoo store доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок142 просмотра

Нужен человек у которого есть опыт работы по доработке yahoo store.

Например - добавить показ нескольких фотографий, прикрутить дизайн итд

Пожалуйста присылайте ваши примеры работы с yahoo store с описанием что имеено вы там делали.

По оплате будем договриваться отдельно за каждую доработку.

Не пишите мне в личку или на мыло, оставляйте предложения тут, чтобы в последствии вас можно было выбрать исполнителем.

16 лет назад
manadger23
Рогозина 
40 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка X-cart

    Добрый день, Требуется доработка ПО X-cart для магазина футболок. Вотъ ссылки на аналогичные магазины. http://www.zazzle.co.uk [1] http://www.logosoftwear.com/embroiderydesigns/Wildlife1 [2] Намъ показалось программное решение 2-го более продуманнымъ,хотя ...

    CorelDRAW
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание интернет-магазина с наполнением товарами

    Написание интернет-магазина для компании занимающейся продажей автозапчастей с напонением товарами. Задача: 1. Написать интернет-магазин с возможностью использования его как каталога. 2. Натянуть на него дизайн 3. Наполнить товаром. ...

    Интернет-магазины25 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создать интернет магазин, обосновать выбор CMS

    $2000

    Требуется создать интернет-магазин (сверстать дизайны из psd, внедрить их, настроить магазин). Сделан новый дизайн на www.pijama.ru. Переходим на новый движок, Вы должны выбрать движок и обосновать его выбор. Прежде всего, нужна ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Срочно - верстка и интеграция

    $600

    Почти стандартный интернет-магазин, ТЗ утверждено с прототипами, дизайн утвержден. Необходимо срочно сверстать и с интегрировать в максимально короткие сроки с использованием CMS Битрикс

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Необходимо разработать интернет-магазин

    $2000

    Требуется опытный разработчик(и) построить полно-функциональный он-лайн магазин с хорошим дизайном. Необходимы: CRM (административная панель, база данных клиентов, и т.д.); различные варианты оплаты (кредитные карточки, paypal, и др). Предпочтительно PHP или подобное. Инвентория товаров ...

    PHP
    Интернет-магазины57 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка ИМ

    $100

    Есть ИМ www.freyashop.ru. Есть список работ, которые хотелось бы доделать в этом ИМ (например, исправить ряд системных сообщений, прикрутить Яндекс.Метрикс, посмотреть базу товаров - там количество товаров почему-то самопроизвольно увеличивается и т.п.) Всего - около ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад