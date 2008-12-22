Интернет-магазин по продаже автозапчастей

Хочется видеть некий симбиоз Текдока (программа по подбору автозапчастей) и b2c-решения для клиентов. Т.е. клиент подобрал себе запчасть на а/м и если цена его устраивает, то резервирует ее в нашей складской программе, далее отправляет ее на доставку и т.д. и т.п.

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