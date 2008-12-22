Исправление ошибок в Vam Shop

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт7 заявок189 просмотров

Требуется исправить несколько ошибок в работающем Vam Shop.

Работу нужно сделать в ближайшие 1-2 дня.

Укажите что ранее Вы делали на этом движке.

Укажите стоимость за 10-20 часов работы.

16 лет назад
itcom
Doe Serg 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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