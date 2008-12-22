Простейший интернет-магазин. Один прайс. Подробнее в ТЗ.
Исправление ошибок в Vam Shop
Требуется исправить несколько ошибок в работающем Vam Shop.
Работу нужно сделать в ближайшие 1-2 дня.
Укажите что ранее Вы делали на этом движке.
Укажите стоимость за 10-20 часов работы.
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