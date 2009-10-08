Приватный проект для Sytrus

Константин мастер своего дела. Я требовательный заказчик. Мне было необходимо сделать сайт, который: - автоматически рассчитывает стоимость доставки по весу товара, расстоянию, времени суток, праздничных дней. - автоматическое заполнение данными таблиц по формату курьерской службы (специфическая и сложная штука) - автоматизированная выгрузка таблиц в курьерскую службу - страницы, которые заполняются посетителями с предварительной модерацией - сложная верстка (на 2 размера экрана) - еще много чего. До Константина за работу брались 3 программиста (один из них – web студия). Задачу решить не смогли. В основном, глядя на мое ТЗ запрашивали более 60000 рублей. (До 400 тысяч рублей). Костя, же взял приемлемые деньги. Константин сделал все правильно и качественно. В процессе работы корректировал мои пожелания в программной части и в верстке. Сайт сейчас в процессе запуска и Костя помогает в его настройке. В общем, кому нужен качественный работающий сайт – обращайтесь к нему.