Приватный проект для Sytrus

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Завершен1 заявка138 просмотров

Интернет магазин с автоматизированной выгрузкой

ТЗ вышлю по требованию.

Кратко:

1)Верстка дизайна

2)Разработка алгоритма заказа и выгрузки товара в курьерскую службу.

3)Доработка админки

16 лет назад
Nikivik
51 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sytrus
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$550
12 дней
Константин мастер своего дела. Я требовательный заказчик. Мне было необходимо сделать сайт, который: - автоматически рассчитывает стоимость доставки по весу товара, расстоянию, времени суток, праздничных дней. - автоматическое заполнение данными таблиц по формату курьерской службы (специфическая и сложная штука) - автоматизированная выгрузка таблиц в курьерскую службу - страницы, которые заполняются посетителями с предварительной модерацией - сложная верстка (на 2 размера экрана) - еще много чего. До Константина за работу брались 3 программиста (один из них – web студия). Задачу решить не смогли. В основном, глядя на мое ТЗ запрашивали более 60000 рублей. (До 400 тысяч рублей). Костя, же взял приемлемые деньги. Константин сделал все правильно и качественно. В процессе работы корректировал мои пожелания в программной части и в верстке. Сайт сейчас в процессе запуска и Костя помогает в его настройке. В общем, кому нужен качественный работающий сайт – обращайтесь к нему.
Отличный заказчик. Грамотный, понимающий. Точно знает, что ему нужно и все доходчиво объясняет. Приятно работать с такими людьми. Надеюсь на длительное сотрудничество. Респект и уважение.

Заявки фрилансеров

sytrus
39 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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