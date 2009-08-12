Нужны 5 php файлов в этом скрипте. Сообщения скрыты.
Интернет-магазин
Доброго времени суток!
Требуется интернет магазин с базовым функционалом. Дизайн готов. Возможно понадобится дополнительная верстка. Язык английский. Из дополнительных функций самого магазина - купоны (коды) на скидку.
Требуется обзор существующих систем, чтобы принять аргументированное решение в пользу одного из движков. И опыт работы с этим движком чтобы реализовать поставленную задачу в установленные сроки.
Кроме непосредственно магазина, потребуется:
- интеграция с западными сервисами приема платежей (например google checkout). Тут тоже нужем опыт и обзор вариантов.
- интеграция с сервисом доставки (например webgistix). Альтернативы тоже можно рассмотреть.
Сроки ограничены двумя неделями, (29-е июня - сдача проекта)
Поэтому критично наличие опыта подобных разработок (примеры реализованных проектов обязательны)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется помощь в установке virtuemart русский, либо любой интернет магазин на joomlaЗавершен16 лет назад
Нужно разработать сайт с инет-магазином. ТЗ нет, по этому нужны брифы для его составления. Дизайн в разработке, но нужна будет его верстка. Интересует примерная цена.Интернет-магазины43 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуется человек, который за определенную сумму будет помогать в создании интернет-магазина. icq 5696024Интернет-магазины14 заявокЗакрыт16 лет назад
Наша компания занимается оптовой торговлей продуктами питания. Необходим свой интернет-магазин. Интересует выполнение следующей задачи: к скрипту osCommerce или другому привинтить наш шаблон, запустить его и наполнить информацией. Естественно необходим будет суппорт ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Интернет магазин с автоматизированной выгрузкой ТЗ вышлю по требованию. Кратко: 1)Верстка дизайна 2)Разработка алгоритма заказа и выгрузки товара в курьерскую службу. 3)Доработка админкиЗавершен16 лет назад
- $100
Требуется исправить несколько ошибок в работающем Vam Shop. Работу нужно сделать в ближайшие 1-2 дня. Укажите что ранее Вы делали на этом движке. Укажите стоимость за 10-20 часов работы.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать интеренет магазин из шаблона (шаблон под Джумлу): http://allday.ru/index.php?newsid=125060 Если нужно, вот исходники: http://allday.ru/index.php?newsid=122560 По возможности Сайт должен содержать блог и фотоконкурс. Жду ...Интернет-магазины22 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $300
Стандартная функциональность - корзина - возможность регистрации и логина покупателя - теги у товаров Платформа - желательно joomla Оплата яндекс деньгамиЗавершен16 лет назад
Хочется видеть некий симбиоз Текдока (программа по подбору автозапчастей) и b2c-решения для клиентов. Т.е. клиент подобрал себе запчасть на а/м и если цена его устраивает, то резервирует ее в нашей складской программе, далее отправляет ее ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт16 лет назад