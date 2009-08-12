Доброго времени суток!

Требуется интернет магазин с базовым функционалом. Дизайн готов. Возможно понадобится дополнительная верстка. Язык английский. Из дополнительных функций самого магазина - купоны (коды) на скидку.

Требуется обзор существующих систем, чтобы принять аргументированное решение в пользу одного из движков. И опыт работы с этим движком чтобы реализовать поставленную задачу в установленные сроки.

Кроме непосредственно магазина, потребуется:

- интеграция с западными сервисами приема платежей (например google checkout). Тут тоже нужем опыт и обзор вариантов.

- интеграция с сервисом доставки (например webgistix). Альтернативы тоже можно рассмотреть.

Сроки ограничены двумя неделями, (29-е июня - сдача проекта)

Поэтому критично наличие опыта подобных разработок (примеры реализованных проектов обязательны)