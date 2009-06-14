Требуется установить virtuemart

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Завершен22 заявки338 просмотров

Требуется помощь в установке virtuemart русский, либо любой интернет магазин на joomla

Joomla
16 лет назад
_user_
И 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

codercvua
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$1
1 день
Супер! таких не много! не останавливается на трудности, что по какой то причине нет возможности установить софт, разберется полностю в логах, и заставит систему работать! Быстро и аккуратно! Рекомендую по Joomla и Virtuemart!
Положительное сотрудничество

Заявки фрилансеров

codercvua
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад

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