Интернет-магазин производителя одежды

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Закрыт43 заявки451 просмотр

Нужно разработать сайт с инет-магазином.

ТЗ нет, по этому нужны брифы для его составления.

Дизайн в разработке, но нужна будет его верстка.

Интересует примерная цена.

16 лет назад
Mily
Мед 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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