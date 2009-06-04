Интернет-магазин с применением флеш

Хочется видеть некий симбиоз Текдока (программа по подбору автозапчастей) и b2c-решения для клиентов. Т.е. клиент подобрал себе запчасть на а/м и если цена его устраивает, то резервирует ее в нашей складской программе, далее отправляет ее ...