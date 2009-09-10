Интернет магазин на Drupal

Виктор отлично выполнил работу по созданию интернет-магазина на osCommerse (в результате обсуждения проекта было решено делать его на этой cms вместо cms Drupal). С Виктором легко и приятно работать. Нам понравилось, что он готов реализовать любые идеи заказчика, даже если их реализация не предусмотрена стандартными модулями cms и требует от него, как от исполнителя, дополнительных усилий. Во время реализации проекта Виктор искренне вовлечен в то, что он делает, ищет и предлагает удобные и рациональные методы реализации функционала сайта и удачные дизайнерские решения, а также проявляет фантастическое терпение в общении с заказчиком. Мы с удовольствием продолжим наше сотрудничество с Виктором по другим проектам и готовы рекомендовать его нашим друзьям и партнёрам.