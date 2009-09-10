Интернет магазин на Drupal

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Завершен13 заявок350 просмотров

Интересует создание интернет-магазина подарков на Друпале (или ваши предложения). ТЗ во вложении. Дизайн готов в .psd. Какие сроки и стоимость?

Drupal
16 лет назад
yuliya_imprezo
Юлия Импрезо 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

Выбранный исполнитель

bartelbe
Виктор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад
$500
14 дней
Виктор отлично выполнил работу по созданию интернет-магазина на osCommerse (в результате обсуждения проекта было решено делать его на этой cms вместо cms Drupal). С Виктором легко и приятно работать. Нам понравилось, что он готов реализовать любые идеи заказчика, даже если их реализация не предусмотрена стандартными модулями cms и требует от него, как от исполнителя, дополнительных усилий. Во время реализации проекта Виктор искренне вовлечен в то, что он делает, ищет и предлагает удобные и рациональные методы реализации функционала сайта и удачные дизайнерские решения, а также проявляет фантастическое терпение в общении с заказчиком. Мы с удовольствием продолжим наше сотрудничество с Виктором по другим проектам и готовы рекомендовать его нашим друзьям и партнёрам.
Приятные в работе девушки, точно определили суть задачи - проект достаточно сложный, а при возникновении "непонятных" мелочей сразу же объяснили, как и что должно выглядеть. Работали в дружеской атмосфере. Оплата получена в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

bartelbe
Виктор 
44 года
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
16 лет назад