Магазин с нуля на shop-script

Срочно требуется специалист по интернет-магазинам с опытом красивых и успешных проектов. Есть готовая коробка – Shop-Script WebAsyst. Категория товара – стоматологическое и медицинское оборудование и материалы. Заказчик – крупная компания, лидер рынка. Фирменный стиль есть. Нам нужен проект под ключ: дизайн магазина в фирменном стиле ,привязка к CMS, наполнение. Возможно дальнейшее обслуживание за отдельные деньги – как договоримся. Откликайтесь на мейл [email protected]