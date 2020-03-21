Нужен программист! Laravel, October

Интернет магазин с использованием плагина Shopaholic, в котором по моему желанию нужно дописать некоторые функции, добавить и настроить платежные системы и некоторые коррективы личного кабинета внести. Более детальное Тз

1: создать авторизацию в два окна (вход и регистрация) и докрутить вход через соц сети (проверить что они работают), добавить капчу от гугла.

1.1. После авторизации грузит "личный кабинет", в нем внести изменения:

Обязательно страничка с заказами клиента

создать виртуальный счет с его пополнением (баланс в системе) и операциями расхода (переадресация на заказы)

зачисление (пополнение) денежных средств – привязать и настроить на правильную работу (должно быть выпадающее меню у пользователя + расширения при необходимости)

unitpay.ru/

www.free-kassa.ru/

в личном кабинете добавить расширенную настройку "личных данных", привязку (изменение): Телефон, Skype, Telegram, Логин, Аватар

доп опция экспресс поддержки пользователя если он совершил зачисление и заказ

для каждого пользователя после регистрации автоматическая подписка на рассылку уведомлений

2. видо изменить немного товары, сделать выпадающее меню из товаров, и добавить блок с левой стороны в товарах с категориями

PS. все это делаю в первый раз, из личного интереса и кармана, могу немного косячить или не знать что к чему.