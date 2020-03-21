Нужен программист! Laravel, October

Интернет-магазиныЗавершен5 заявок348 просмотров
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Интернет магазин с использованием плагина Shopaholic, в котором по моему желанию нужно дописать некоторые функции, добавить и настроить платежные системы и некоторые коррективы личного кабинета внести. Более детальное Тз 

1: создать авторизацию в два окна (вход и регистрация) и докрутить вход через соц сети (проверить что они работают), добавить капчу от гугла.

1.1. После авторизации грузит "личный кабинет", в нем внести изменения:

Обязательно страничка с заказами клиента

создать виртуальный счет с его пополнением (баланс в системе) и операциями расхода (переадресация на заказы) 

зачисление (пополнение) денежных средств – привязать и настроить на правильную работу (должно быть выпадающее меню у пользователя + расширения при необходимости)

unitpay.ru/

www.free-kassa.ru/

в личном кабинете добавить расширенную настройку "личных данных", привязку (изменение): Телефон, Skype, Telegram, Логин, Аватар

доп опция экспресс поддержки пользователя если он совершил зачисление и заказ

для каждого пользователя после регистрации автоматическая подписка на рассылку уведомлений

2. видо изменить немного товары, сделать выпадающее меню из товаров, и добавить блок с левой стороны в товарах с категориями

PS. все это делаю в первый раз, из личного интереса и кармана, могу немного косячить или не знать что к чему.

Laravel
4 года назад
help_folyou
Костя 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
AlexRo72
Рожин 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$400
10 дней
Настоящий профи!!! Сделал все мои идеи быстрее указанного строка, большим плюсом подкинул пару бонусных модификаций к проекту. Очень приятный в общении. Всем и каждому рекомендую этого человека!!! Спасибо за сделанную работу!
Отличный заказчик. Все задачи совместно четко описали. Работы принял максимально оперативно. Оплатил моментально. Всем рекомендую!
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