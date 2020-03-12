E-shop/ интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт30 заявок300 просмотров
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Всем привет.

Нужен интернет магазин для продажи вещей с нуля.

Страницы:

- главная (уникальные баннеры);

- страница каталога (примерно 150-180 позиций);

- страница товара;

- о нас;

- контакты;

-системные страницы (оформление заказа, корзина, личный кабинет).

Сроки не сжатые, поэтому работу нужно сделать качественно. Рассмотрим все варианты CMS. Ждем ваших предложений. 

Сайты которые нам нравятся:

https://www.miraton.ua/catalog/women/shoes/

https://bagstime.shop/internet-magazin-bags-time/

4 года назад
smilodo
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад