Изменение дизайна сайта на OpenCart 2, исправление ошибок и доработки

Добрый день. Интернет магазин сделан на OpenCart 2.1.0.1. Домен: fd-company.net.

Ниже кратко опишу суть задачи:

Пункт №4 пока не делаем, пропускаем его.

Прикрепил макеты (наброски), как бы хотелось чтобы выглядела ПК версия магазина. Естественно там не нарисованы разные всплывающие окна: меню (каталог товаров и пункт еще), корзина, контакты и т.д., надо будет придумать как это более красиво и правильно сделать, исходя из текущего количества категорий и подкатегорий.

И нет понимаю как переделать адаптацию под мобильные телефоны и планшеты, но при этом ПК версия и мобильная версия должны быть связаны между собой. И это должно быть удобно для клиентов которые покупают с телефонов и планшетов.

Если у вас будут идеи и пожелания в дизайне это будет для Вас большим плюсом.

1. Посмотреть и исправить ЧПУ, на данный момент часто наблюдается такая картина: при повторной выгрузке товара из 1С, SEOURL у карточки товара сбрасывается и повторно не заполняется (т.е. остается пустым), а также при попытке ввести его вручную (какое оно было до этого) пишет что данное имя уже используется.

2. В панели администратора, в карточке товара есть вкладка цены, нужно добавить возможность эти цены редактировать вручную без выгрузки товара из 1С.

3. Необходимо сделать оптимизацию сайта, устранить дубли страниц, проверить валидность кода, исправить ошибки и скорость его загрузки, чтобы в https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/, показывало адекватные значения.

4. Внедрить в корзину систему онлайн оплаты, а также добавить способы доставки (НоваяПочта, УкрПочта, DHL, EMS), это в перспективе, будем обсуждать.

5. По возможности сделать так, чтобы товар автоматически отображался во всех родительских категориях по умолчанию, а не только в конечной подкатегории.

6. Возможно ли сделать так, чтобы часть товаров (некоторые позиции) отображалась только после авторизации на сайте у конкретной группы клиентов.

7. В разделе блог (https://fd-company.net/index.php?route=information/blogger/blogs), сделать ссылку нормального вида (https://fd-company.net/blog).

8. Исправить в мобильной версии такой момент, в категориях и в карточках товара качество изображений плохого качества и такое ощущение что наложен какой то фильтр, а в карточке товара фотографии только при открытии уже нормального качества, надо исправить этот момент, чтобы везде было всё в хорошем качестве.

Оставляйте заявки, пишите какие сроки реализации и приблизительная сумма за выполненную работу.

Аккаунты которые только зарегистрировались и без свежих отзывов прошу не беспокоить.