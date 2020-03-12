Необходимо: - установить OpenCart на сервер - установить шаблон http://opencart.opencartworks.com/themes/so_emarket/index.php?route=common/home - настроить обмен данными с ERP системой в формате json с использованием http запросов После этого требуется поддержка проекта: - правка шаблона - установка и настройка готовых модулей или разработка собственных - ...
Изменение дизайна сайта на OpenCart 2, исправление ошибок и доработки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Интернет магазин сделан на OpenCart 2.1.0.1. Домен: fd-company.net.
Ниже кратко опишу суть задачи:
Пункт №4 пока не делаем, пропускаем его.
Прикрепил макеты (наброски), как бы хотелось чтобы выглядела ПК версия магазина. Естественно там не нарисованы разные всплывающие окна: меню (каталог товаров и пункт еще), корзина, контакты и т.д., надо будет придумать как это более красиво и правильно сделать, исходя из текущего количества категорий и подкатегорий.
И нет понимаю как переделать адаптацию под мобильные телефоны и планшеты, но при этом ПК версия и мобильная версия должны быть связаны между собой. И это должно быть удобно для клиентов которые покупают с телефонов и планшетов.
Если у вас будут идеи и пожелания в дизайне это будет для Вас большим плюсом.
1. Посмотреть и исправить ЧПУ, на данный момент часто наблюдается такая картина: при повторной выгрузке товара из 1С, SEOURL у карточки товара сбрасывается и повторно не заполняется (т.е. остается пустым), а также при попытке ввести его вручную (какое оно было до этого) пишет что данное имя уже используется.
2. В панели администратора, в карточке товара есть вкладка цены, нужно добавить возможность эти цены редактировать вручную без выгрузки товара из 1С.
3. Необходимо сделать оптимизацию сайта, устранить дубли страниц, проверить валидность кода, исправить ошибки и скорость его загрузки, чтобы в https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/, показывало адекватные значения.
4. Внедрить в корзину систему онлайн оплаты, а также добавить способы доставки (НоваяПочта, УкрПочта, DHL, EMS), это в перспективе, будем обсуждать.
5. По возможности сделать так, чтобы товар автоматически отображался во всех родительских категориях по умолчанию, а не только в конечной подкатегории.
6. Возможно ли сделать так, чтобы часть товаров (некоторые позиции) отображалась только после авторизации на сайте у конкретной группы клиентов.
7. В разделе блог (https://fd-company.net/index.php?route=information/blogger/blogs), сделать ссылку нормального вида (https://fd-company.net/blog).
8. Исправить в мобильной версии такой момент, в категориях и в карточках товара качество изображений плохого качества и такое ощущение что наложен какой то фильтр, а в карточке товара фотографии только при открытии уже нормального качества, надо исправить этот момент, чтобы везде было всё в хорошем качестве.
Оставляйте заявки, пишите какие сроки реализации и приблизительная сумма за выполненную работу.
Аккаунты которые только зарегистрировались и без свежих отзывов прошу не беспокоить.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
На opencart 2.3. требуется настроить высылаю вам ссылку https://onlineapproved.l-kredit.ru/ На данной странице описана нужная вам информация - адрес подключения скрипта, список параметров.- Вам нужно настроить передачу необходимых параметров в функцию вызова виджета. Обратите внимание на список ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт4 года назад
Правки OpenCart 2x, scss, jqueryИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт4 года назад
На сайте Opencart 2.3 установлена корзина Simple. Варианты доставки "Boxberry" и "Cdek". Все работает корректно. Но нужно сделать следующие доработки: 1. Нужно чтобы в блоке "Доставка" отображались 2 логотипа "Boxberry" и "Cdek". При клике на логотип разворачивались варианты доставки выбранной ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
Существующая КОРЗИНА интернет-магазина состоит из основной страницы и четырех подстраниц. Нужно преобразовать КОРЗИНУ в одностраничный формат. ТЗ прилагается.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 года назад
Реализовать функционал интернет магазина.Корзина, заказ, сообщения о статусе заказа.Проект начат но не доделан, подробное описание заинтересовавшимся.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт4 года назад
Написать парсер (или модифицировать текущий существующий ) из excel/xml/csv в opencart 2.3.0.2. Источник дает материал как ссылку на файл. Товаров 40000. Создать категории товаров и разложить в них в соответствии с источником. Я даю файлы ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Opencart 2.3 \Необходимо добавить в карточку товара интернет-магазина функцию изменения цены при выборе опции товара [url=https://biocomfort.ru/shivaki-ssh-l099dc-srh-l099dc]как тут.[/url]Интернет-магазины10 заявокЗакрыт4 года назад
специалист на KickstarterИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт4 года назад
Необходимо создать простой интернет магазин, наполнить его контентом ( товар до 100 единиц) и подключить к 2м или 3м платежным системамИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен4 года назад