Нужен интернет-магазин церковных товаров

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Для странички instagram.com/darysvgory нужен интернет магазин.

Несколько групп товаров, фильтры, онлайн платежи, статьи, фотоальбомы, в идеале синхронизация с моей 1С в облаке и передача данных в онлайн кассу. Как это делается на практике?

Нужно, чтобы можно было менять статус заказа, была карточка клиента и авторизация через соцсеть. Работаем с транспортной СДЭК.

Пожалуйста, указывайте примерную цену и сроки сразу!