Разработка интернет-магазина на Битрикс Малый бизнес

Добрый день. Интернет магазин сделан на OpenCart 2.1.0.1. Домен: [url=https://fd-company.net/]fd-company.net[/url]. Ниже кратко опишу суть задачи: Пункт №4 пока не делаем, пропускаем его. Прикрепил макеты (наброски), как бы хотелось чтобы выглядела ПК версия магазина. Естественно там не нарисованы разные всплывающие ...