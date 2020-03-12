Настройка 1С (УНФ), интеграция с сайтом

Имеется задача на полную разработку интернет-магазина. Прилагаю подробный бриф. В какую сумму оцените данную работу? 45 дней на разработку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно настроить (говорим о базовом функционале, программировать и люто править не нужно) облачную 1С-ку под нужды конкретной компании (все довольно стандартно). Обязательно настроить интеграцию с сайтом (интернет-магазин на базе вордпреса).
Оплата только по факту, без авансов. Можно частями, по мере настройки.
Все процессы готов описать и рассказать о них подробно в беседе по, например, скайпу.
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