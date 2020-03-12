Настройка 1С (УНФ), интеграция с сайтом

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить (говорим о базовом функционале, программировать и люто править не нужно) облачную 1С-ку под нужды конкретной компании (все довольно стандартно). Обязательно настроить интеграцию с сайтом (интернет-магазин на базе вордпреса).

Оплата только по факту, без авансов. Можно частями, по мере настройки.

Все процессы готов описать и рассказать о них подробно в беседе по, например, скайпу.

4 года назад
dmy3
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 дней назад
  • Похожие заказы

  • E-shop/ интернет магазин

    Всем привет. Нужен интернет магазин для продажи вещей с нуля. Страницы: - главная (уникальные баннеры); - страница каталога (примерно 150-180 позиций); - страница товара; - о нас; - контакты; -системные страницы (оформление заказа, корзина, личный кабинет). Сроки не сжатые, поэтому работу нужно сделать качественно. ...

    Интернет-магазины30 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Изменение дизайна сайта на OpenCart 2, исправление ошибок и доработки

    Добрый день. Интернет магазин сделан на OpenCart 2.1.0.1. Домен: [url=https://fd-company.net/]fd-company.net[/url]. Ниже кратко опишу суть задачи: Пункт №4 пока не делаем, пропускаем его. Прикрепил макеты (наброски), как бы хотелось чтобы выглядела ПК версия магазина. Естественно там не нарисованы разные всплывающие ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо создать интернет-магазин на OpenCart

    Необходимо: - установить OpenCart на сервер - установить шаблон http://opencart.opencartworks.com/themes/so_emarket/index.php?route=common/home - настроить обмен данными с ERP системой в формате json с использованием http запросов После этого требуется поддержка проекта: - правка шаблона - установка и настройка готовых модулей или разработка собственных - ...

    OpenCart
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка покупки в кредит Opencart 2.3

    На opencart 2.3. требуется настроить высылаю вам ссылку https://onlineapproved.l-kredit.ru/  На данной странице описана нужная вам информация - адрес подключения скрипта, список параметров.- Вам нужно настроить передачу необходимых параметров в функцию вызова виджета. Обратите внимание на список ...

    OpenCart
    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка Opencart

    На сайте Opencart 2.3 установлена корзина Simple. Варианты доставки "Boxberry" и "Cdek". Все работает корректно. Но нужно сделать следующие доработки: 1. Нужно чтобы в блоке "Доставка" отображались 2 логотипа "Boxberry" и "Cdek". При клике на логотип разворачивались варианты доставки выбранной ...

    OpenCart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Парсер

    Написать парсер (или модифицировать текущий существующий ) из excel/xml/csv  в opencart 2.3.0.2. Источник дает материал как ссылку на файл. Товаров 40000. Создать категории товаров и разложить в них в соответствии с источником. Я даю файлы ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад