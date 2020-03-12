Настройка 1С (УНФ), интеграция с сайтом

Нужно настроить (говорим о базовом функционале, программировать и люто править не нужно) облачную 1С-ку под нужды конкретной компании (все довольно стандартно). Обязательно настроить интеграцию с сайтом (интернет-магазин на базе вордпреса).

Оплата только по факту, без авансов. Можно частями, по мере настройки.

Все процессы готов описать и рассказать о них подробно в беседе по, например, скайпу.