После переноса с хостинга на хостинг перестала работать корзина, и можуль покупки в один клик. Надо починить и стилизовать корзину вот так. https://wedal.ru/images/stories/ARTICLES/VirtueMart2/10/16.jpg Интересует срок и цена. Сайт send pack .ru Joomla ...
OpenCart
Исходный сайт: http://grankamnya.ru
Сайт, который нравится: https://www.servis-kamen.ru/
Что нужно: 1. Хеадер как у Сервис Камня.
Для этого требуется: 1.1 Сделать текущий логотип в 1.5 раза крупнее, чем сейчас.
1.2 Перенести поиск в правый верхний угол, сделать его иконкой, при нажатии на которую он бы выпадал - http://skrinshoter.ru/s/021117/IVJQOK4s
1.3 Сделать телефоны как у Сервис Камня
1.4 Сделать режим работы как у Сервис Камня. Кнопку "Время Работы" - убрать - http://skrinshoter.ru/s/021117/5FIUQK6W
2. меню - в одну строку. Не должно быть выпадающего списка. Теоретически оно влезет, если написать его в две строки - http://skrinshoter.ru/s/021117/nCEnA3MO
3. ширина бокового меню - увеличить, чтобы помещался текст - http://skrinshoter.ru/s/021117/EtRF4DZM
4. размер полей каталога - http://skrinshoter.ru/s/021117/6YPN7S0d
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