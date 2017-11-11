OpenCart

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Закрыт7 заявок130 просмотров

Исходный сайт: http://grankamnya.ru

Сайт, который нравится: https://www.servis-kamen.ru/

Что нужно: 1. Хеадер как у Сервис Камня.

Для этого требуется: 1.1 Сделать текущий логотип в 1.5 раза крупнее, чем сейчас.

1.2 Перенести поиск в правый верхний угол, сделать его иконкой, при нажатии на которую он бы выпадал - http://skrinshoter.ru/s/021117/IVJQOK4s

1.3 Сделать телефоны как у Сервис Камня

1.4 Сделать режим работы как у Сервис Камня. Кнопку "Время Работы" - убрать - http://skrinshoter.ru/s/021117/5FIUQK6W

2. меню - в одну строку. Не должно быть выпадающего списка. Теоретически оно влезет, если написать его в две строки - http://skrinshoter.ru/s/021117/nCEnA3MO

3. ширина бокового меню - увеличить, чтобы помещался текст - http://skrinshoter.ru/s/021117/EtRF4DZM

4. размер полей каталога - http://skrinshoter.ru/s/021117/6YPN7S0d

Указывайте сразу стоимость работы 

Opencart
8 лет назад
toni-petrov
Антон 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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