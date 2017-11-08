Нужен dropshipping сервис

Нужен дропшиппинг сервис. Кто готов реализовать?

Обязательно iOS/Android приложение. Количество товаров от 10 000.

apps.shopify.com/oberlo

apps.shopify.com/mobiapp-...

Жду предложения по цене и срокам. Интересуют минимальные сроки. Готовые решения. Изобретать велосипед с нуля по 6 месяцев – нет времени.

P.S. смотрю предложения. такое ощущение как будто никто не читает описание проекта, копируют свои заготовленные предложения из одного проекта в другой.

Уважаемые фрилансеры! Просьба, посмотрите те ссылки что я скинул.

P.P.S. если все таки внимательно посмотрите ссылки, то будет понятно что такой проект можно реализовать вообще без программиста и за неделю времени.