Необходимо создать автоматическую рассылку на сервисе по рассылкам. Настроить письма (по разным шаблонам) в зависимости от действий клиента. Настроить отправку сообщений на телефон. Создать несколько лендингов (странички допродажи и благодарности). Настроить полную ...
Нужен dropshipping сервис
Нужен дропшиппинг сервис. Кто готов реализовать?
Обязательно iOS/Android приложение. Количество товаров от 10 000.
Жду предложения по цене и срокам. Интересуют минимальные сроки. Готовые решения. Изобретать велосипед с нуля по 6 месяцев – нет времени.
P.S. смотрю предложения. такое ощущение как будто никто не читает описание проекта, копируют свои заготовленные предложения из одного проекта в другой.
Уважаемые фрилансеры! Просьба, посмотрите те ссылки что я скинул.
P.P.S. если все таки внимательно посмотрите ссылки, то будет понятно что такой проект можно реализовать вообще без программиста и за неделю времени.
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