Нужен dropshipping сервис

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Закрыт3 заявки180 просмотров

Нужен дропшиппинг сервис. Кто готов реализовать?  

Обязательно iOS/Android приложение. Количество товаров от 10 000. 

apps.shopify.com/oberlo 

apps.shopify.com/mobiapp-... 

Жду предложения по цене и срокам. Интересуют минимальные сроки. Готовые решения. Изобретать велосипед с нуля по 6 месяцев – нет времени. 

P.S. смотрю предложения. такое ощущение как будто никто не читает описание проекта, копируют свои заготовленные предложения из одного проекта в другой. 

Уважаемые фрилансеры! Просьба, посмотрите те ссылки что я скинул.

P.P.S. если все таки внимательно посмотрите ссылки, то будет понятно что такой проект можно реализовать вообще без программиста и за неделю времени.

AndroidiOS
8 лет назад
eternitykam
Роман 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров