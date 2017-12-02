Нужно создать Интернет-магазин на битриксе

Исходя из запрашиваемого нами проекта, помог нам подобрать лицензию/шаблон на битрикс. Проконсультировал по наполнению и внес необходимые поправки, которые мы сами не могли выполнить. Очень довольны работой и продолжаем сотрудничество по нашим старым и новым проектам. Рекомендую, всегда на связи!