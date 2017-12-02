Нужно создать Интернет-магазин на битриксе

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Завершен10 заявок228 просмотров

Тематика: Промышленное оборудование 

Техническое задание во вложении.

Бюджет обсуждается при индивидуальном общении.

8 лет назад
Rinko
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

9weblanser
Сергей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
3 дня
Исходя из запрашиваемого нами проекта, помог нам подобрать лицензию/шаблон на битрикс. Проконсультировал по наполнению и внес необходимые поправки, которые мы сами не могли выполнить. Очень довольны работой и продолжаем сотрудничество по нашим старым и новым проектам. Рекомендую, всегда на связи!
Рад сотрудничеству, продолжаем. Всегда на связи, что очень важно!

Заявки фрилансеров

9weblanser
Сергей 
33 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад