- Необходимо сделать простенькую регистрацию , с историей заказов и создания тикетов в личном кабинете - Необходимо переделать отображение категорий и подкатегорий на странице. - API оплата и панели в админке ...
Создание интернет магазина.
Есть действующий магазин на Opencart, функционал которого не устраивает www.moto-116.ru
Требуется создать новый, или доработать уже имеющийся с нормальным функционалом, регистрацией, модулями оплаты и пр. Более подробное ТЗ при переписке.
Обязательно:
1. Выгрузка из 1С (категории, карточка товара, несколько фотографий).
2. Выгрузка заказа из магазина в 1С.
3. Два типа цен (розница и опт).
4. Удобная для написания лента новостей с фотографиями.
5. Рассылка в формате HTML.
По завершению проекта и сдаче магазина в работу требуется поддержка и продвижение.
На данный момент есть исполнитель, но мы сомневаемся в его профессионализме, поэтому ваше портфолио обязательно.
Предпочтение отдаем студиям, или частным лицам из РФ. С исполнителями живущими вне пределов РФ возможна работа только без предоплаты.
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