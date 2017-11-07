Создание интернет магазина.

Есть действующий магазин на Opencart, функционал которого не устраивает www.moto-116.ru

Требуется создать новый, или доработать уже имеющийся с нормальным функционалом, регистрацией, модулями оплаты и пр. Более подробное ТЗ при переписке.

Обязательно:

1. Выгрузка из 1С (категории, карточка товара, несколько фотографий).

2. Выгрузка заказа из магазина в 1С.

3. Два типа цен (розница и опт).

4. Удобная для написания лента новостей с фотографиями.

5. Рассылка в формате HTML.

По завершению проекта и сдаче магазина в работу требуется поддержка и продвижение.

На данный момент есть исполнитель, но мы сомневаемся в его профессионализме, поэтому ваше портфолио обязательно.

Предпочтение отдаем студиям, или частным лицам из РФ. С исполнителями живущими вне пределов РФ возможна работа только без предоплаты.