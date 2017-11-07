Доработка магазина на Wordpress(не Woocomerce)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок161 просмотр

- Необходимо сделать простенькую регистрацию , с историей заказов и создания тикетов в личном кабинете

- Необходимо переделать отображение категорий и подкатегорий на странице.

- API оплата и панели в админке ( qiwi , yandex , bitcoin )

- Не выводит содержимое страницы , get the content не работает; 

- Выдача по очереди товаров 

- Отзывы добавляются через админку , через форму не добавляются ошибка

- Закрепить меню в хедере на всех страницах

Работаю только через БС , рассматриваю только живые ответы , боты в игнор

WordPress
8 лет назад
Pin07770
Сергей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров