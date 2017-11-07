Доработка магазина на Wordpress(не Woocomerce)

- Необходимо сделать простенькую регистрацию , с историей заказов и создания тикетов в личном кабинете

- Необходимо переделать отображение категорий и подкатегорий на странице.

- API оплата и панели в админке ( qiwi , yandex , bitcoin )

- Не выводит содержимое страницы , get the content не работает;

- Выдача по очереди товаров

- Отзывы добавляются через админку , через форму не добавляются ошибка

- Закрепить меню в хедере на всех страницах

Работаю только через БС , рассматриваю только живые ответы , боты в игнор