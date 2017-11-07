Настроить E-mail рассылку

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Закрыт4 заявки137 просмотров

Необходимо создать автоматическую рассылку на сервисе по рассылкам. Настроить письма (по разным шаблонам) в

зависимости от действий клиента. Настроить отправку сообщений на телефон.

Создать несколько лендингов (странички допродажи и благодарности). Настроить

полную статистику.

8 лет назад
yanchitskyi_igor
Игорь Янчицкий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров