Сайт на последней версии joomla.Сделать или настроить готовый Интернет магазин (я так понимаю полноценный с модулем оплаты картой и тд.) или модуль заказа (я так понимаю дешевле, можно без оплаты, пока устроит и такой) На 5-6 ...
[Joomla] Не работает корзина и быстрая покупка
После переноса с хостинга на хостинг перестала работать корзина, и можуль покупки в один клик.
Надо починить и стилизовать корзину вот так. https://wedal.ru/images/stories/ARTICLES/VirtueMart2/10/16.jpg
Интересует срок и цена.
Сайт send pack .ru
Joomla 3 + virtuemart
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