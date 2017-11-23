[Joomla] Не работает корзина и быстрая покупка

После переноса с хостинга на хостинг перестала работать корзина, и можуль покупки в один клик.

Надо починить и стилизовать корзину вот так. https://wedal.ru/images/stories/ARTICLES/VirtueMart2/10/16.jpg

Интересует срок и цена.

Сайт send pack .ru

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