Интернет магазин или модуль заказа

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок159 просмотров

Сайт на последней версии joomla.Сделать или настроить готовый Интернет  магазин (я так понимаю полноценный с модулем оплаты картой и тд.)  или модуль заказа (я так понимаю дешевле, можно  без оплаты, пока устроит и такой) На 5-6 наименований: ПО и оборудованиеДоставка осуществляется  при 100% оплате - курьерской службой, Либо почтой России наложенным платежом. 

Нужен онлай-чат.

Хорошо бы чтобы был совмещен с Яндекс.Маркетом.

8 лет назад
nworm
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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