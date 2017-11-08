Интернет магазин или модуль заказа

Сайт на последней версии joomla.Сделать или настроить готовый Интернет магазин (я так понимаю полноценный с модулем оплаты картой и тд.) или модуль заказа (я так понимаю дешевле, можно без оплаты, пока устроит и такой) На 5-6 наименований: ПО и оборудованиеДоставка осуществляется при 100% оплате - курьерской службой, Либо почтой России наложенным платежом.

Нужен онлай-чат.

Хорошо бы чтобы был совмещен с Яндекс.Маркетом.